Bureau Veritas Italia ha validato il progetto di un impianto agrivoltaico qualificato come “avanzato” e che combina in maniera sinergica la produzione di energia solare e la coltivazione di ulivi su un'area circa di 90 ettari di terreni agricoli nel territorio di Comiso, in provincia di Ragusa, con una potenza di picco di 43 megawatt.L'asseverazi...