Il Gme ha programmato rispettivamente per il 29 e 30 maggio e per il 3, 4 e 5 giugno le prove in bianco per consentire ai soggetti interessati all'offerta dei servizi di flessibilità locale in favore di Areti sul mercato locale a termine della flessibilità (Mlt-Flex) e del mercato locale a pronti della flessibilità (Mlp-Flex)...