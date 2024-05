Il Parlamento ha pubblicato la quinta relazione del servizio per il controllo parlamentare sui provvedimenti attuativi delle leggi, aggiornata a maggio 2024. La relazione riporta l'elenco dei 335 decreti attuativi di norme primarie che il governo Meloni non ha ancora adottato. In molti casi, i termini per l'adozione sono già scaduti.La quarta rel...