L'emergenza climatica rilancerà il nucleare?

Le esigenze della lotta al cambiamento climatico creano le condizioni per un rilancio del nucleare? Per la seconda puntata delle videointerviste della Staffetta Quotidiana - Quotidiano delle fonti di energia ne parliamo con GB Zorzoli, tra i maggiori esperti italiani di energia, pubblicista e autore di libri, editorialista della Staffetta e ormai da diversi anni punto di riferimento per il mondo delle rinnovabili e della decarbonizzazione. Zorzoli è ingegnere nucleare, materia che ha insegnato a lungo al Politecnico di Milano, dopo aver deciso di specializzarvisi a metà degli anni '50, quando questa tecnologia viveva una fase di forte espansione e grandi speranze. Da consigliere di Enea e Enel ha poi vissuto in presa diretta gli anni di Chernobyl e del referendum del 1987, con la successiva uscita dell'Italia dal nucleare e, infine, la fase di declino imboccata dall'atomo alla fine del millennio. Un riflusso, spiega, causato dall'aumento della complessità degli impianti e dal conseguente aumento dei costi, ancor prima che dalle opposizioni locali. L'intero video si può vedere gratuitamente a QUESTO LINK.