Boom delle batterie, difficoltà per l'idrogeno verde, finestra quasi chiusa per il raggiungimento delle emissioni zero nette al 2050 e per il rispetto dell'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura globale entro gli 1,75 gradi. Sono i principali spunti del New Energy Outlook 2024 pubblicato la scorsa settimana da Bloomberg New Energy Finan...