Lo sdoganamento in mare, già operativo dal 2014 presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane di Livorno per le merci in container, e dal 2021 per le navi mono cliente che trasportano merci alla rinfusa, viene ora esteso alle navi mono cliente che trasportano gas naturale liquefatto (Gnl) destinato alla nave rigassificatrice Golar Tundra, ormeggiata a...