Redelfi, società a capo dell'omonimo gruppo industriale con sede operativa a Genova, ha avviato, con il supporto tecnico della svedese Afry, il processo autorizzativo per otto progetti di batterie (Bess) in Italia, per una capacità di circa 1,43 GW, pari a circa un terzo dell'intero portafoglio italiano di 4,3 GW presentato nel piano industriale 20...