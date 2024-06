Si terrà mercoledì 26 giugno dalle 9:30 all'auditorium Ara Pacis in via di Ripetta a Roma la presentazione del rapporto Irex 2024. Il settore energetico, si legge in una nota, sta vivendo una fase di rapido cambiamento in tutto il mondo, tra difficoltà geopolitiche e slancio verso la transizione ecologica. In Italia prosegue la crescita dei progett...