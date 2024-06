Mancano ormai poche ore all'apertura dei seggi in Italia per le elezioni che dovranno rinnovare i 720 parlamentari europei per la legislatura 2024-2029. Si tratta della decima elezione per l'Europarlamento. L'Italia avrà 76 parlamentari. In alcuni Paesi si è iniziato a votare già ieri.Circa un mese fa su queste pagine abbiamo illustrato i progra...