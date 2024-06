La statunitense Clarios e la svedese Altris hanno siglato un accordo di sviluppo congiunto (joint development agreement, Jda) esclusivo per le applicazioni di mobilità a bassa tensione. In base all'accordo, Altris si concentrerà sullo sviluppo della tecnologia per applicazioni a bassa tensione, mentre Clarios si avvarrà della propria esperienza in ...