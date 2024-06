La connessione Germania-Cina è più evidente che mai in questi giorni: 5 dei 12 main sponsor degli Europei di calcio in corso in Germania sono cinesi. Tra questi spicca anche Byd, appena “sanzionata” dalla Commissione europea con un dazio del 17,4% sui veicoli elettrici importati in Europa.La Cina rappresenta più o meno il 30% delle vendite global...