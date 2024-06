15.000 soci, 14 impianti collettivi, 60 progetti di comunità energetiche rinnovabili (Cer) in via di sviluppo in tutta Italia, 42 GWh di elettricità fornita, 110 partnership con realtà affini, 34 soci produttori che cedono la loro energia in eccesso e ne condividono i principi. Sono alcuni numeri qualificanti di ènostra (www.enostra.it), prima coop...