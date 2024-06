Il gas al Ttf contratto front month (mese di luglio), dopo aver chiuso ieri in leggero rialzo a 34,1 €/MWh, questa mattina ha aperto a 34,5 e verso fine sessione era a quasi 34,7. Il contratto per dicembre dopo aver chiuso ieri a 39,6, ha aperto oggi 40,4 €/MWh e a ridosso della chiusura era a 40,1. Analogamente per l'Italia, l'IG Index Gme, che fo...