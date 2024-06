Si chiama “Biolube” ed è la piattaforma realizzata da Enea nel Centro Ricerche Trisaia (Matera) per produrre biolubrificanti e biocarburanti avanzati destinati alla decarbonizzazione di vari settori, tra cui il trasporto aereo. La presentazione dell'infrastruttura è avvenuta ieri, in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni del Centro Enea Trisai...