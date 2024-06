Enagás, GRTgaz e Teréga, in collaborazione con OGE, hanno annunciato oggi di aver firmato un accordo di sviluppo congiunto (Jda) per lo sviluppo dell'infrastruttura dell'idrogeno BarMar, parte del corridoio H2med. Enagás e REN hanno anche annunciato di aver firmato una lettera di accompagnamento al loro Memorandum of Understanding per sviluppare co...