L'approvazione formale della Commissione europea deve ancora arrivare ma intanto Berlino ha deciso di partire con il piano per realizzare nuova capacità elettrica a gas e, in futuro, a idrogeno. Il governo tedesco ha annunciato venerdì l'avvio della prima fase della strategia per le centrali elettriche (Kraftwerksstrategie) lanciata lo scorso febbr...