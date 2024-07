Fotovoltaico, giovedì 11 l'evento di Solarplaza a Roma

Si terrà giovedì 11 luglio a Roma, all'hotel Parco dei Principi, la decima edizione del Solarplaza Summit Italy. Al centro del convegno, la crescita delle installazioni di impianti fotovoltaici nel nostro Paese, che nel 2023 hanno fatto dell'Italia il terzo mercato d'Europa, gli obiettivi del Piano nazionale energia e clima e le sfide regolatorie e sul fronte delle connessioni. Si parlerà di come finanziare e sviluppare grandi impianti fotovoltaici, di come affrontare la burocrazia e di come muoversi nel mercato dei Ppa, nonché dei progetti ibridi. Il convegno, in particolare, si concentrerà sul mercato delle batterie sempre più centrale anche grazie alle nuove aste Terna. Tra i relatori della giornata ci sono alcune tra le principali aziende del settore del solare, da Shell, a Viridis, a GreenGo, Ego fino a Dxt, European Energy, Innovo e Uniper, le banche come Intesa Sanpaolo, ma anche Tommaso Barbetti di Elemens, Paolo Viscontini di Italia Solare e Luca Marchisio di Terna. A questo link è disponibile il programma completo.