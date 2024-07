È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio la legge 4 luglio 2024, n. 102 “Delega al Governo in materia di florovivaismo”. Il provvedimento delega tra l'altro il governo ad adottare provvedimenti per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza...