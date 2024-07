Nei giorni scorsi, il ministero dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto agrovoltaico “Gavorrano 1” da 14,96 MW nell'omonimo comune in provincia di Grosseto in Toscana. Il progetto era stato presentato dallo sviluppatore austriaco Cce Holding a dicembre del 2021. Il progetto ha ricevuto la Via positiva...