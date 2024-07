La Tcc, già Taiwan Cement Corporation, che nel 2021 ha rilevato da Engie il controllo di Nhoa, società attiva nello stoccaggio di energia e nella ricarica per auto elettriche nata nel 2005 da uno spin off del Politecnico di Torino, è convinta che il business della ricarica elettrica diventerà remunerativo per il gruppo tra due anni. Lo ha detto il ...