Edf ha annunciato oggi la messa in servizio del suo più grande parco eolico del Sud America, il parco Serra do Seridó situato nello stato di Paraìba, nel nord-est del Brasile, composto da 85 turbine eoliche con una capacità installata di 480 MWp.Il parco prevede una tariffa per una parte dell'elettricità prodotta, in esito a un'asta organizzata d...