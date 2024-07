Nhoa Energy, società del Gruppo Nhoa dedicata allo stoccaggio di energia, sta lavorando alla realizzazione di un sistema di accumulo d'energia a batteria da circa 50 MWh in Sicilia, assegnato da Erg, insieme a un contratto di operazione e manutenzione di 5 anni. Il progetto chiavi in mano sarà realizzato per supportare il già esistente parco eolico...