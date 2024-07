Fino ad appena dieci giorni fa, la campagna per le elezioni presidenziali statunitensi del prossimo 5 novembre sembrava un copione già scritto, nulla più che una riedizione della sfida andata in scena quattro anni fa tra Donald Trump e Joe Biden. È bastata poco più di una settimana a rimescolare le carte in tavola: dal tentato omicidio del candidat...