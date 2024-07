Con 401 voti, 40 in più rispetto alla soglia minima richiesta, Ursula von der Leyen è stata rieletta presidente della Commissione europea.Poteva restar imprigionata nella morsa delle recentissime critiche alla Commissione europea uscente per la scarsa trasparenza nell'acquisto dei vaccini anti-Covid e, da parte della Corte dei conti europea, per...