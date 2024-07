Il tentativo del gestore slovacco dei gasdotti Eustream di tenere basse le proprie tariffe con un meccanismo di benchmarking, per attrarre volumi dopo il crollo dei transiti di gas russo dopo l'invasione dell'Ucraina, "non è adeguatamente giustificato" e può portare il Tso a non recuperare ricavi per 76,9 milioni di euro, oltre agli oltre 200 mln a...