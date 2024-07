I gas liquidi non sono solo vettori ponte verso la transizione al tutto elettrico ma sono qui per restare; la realtà “è canaglia perché si impone, con la domanda di energia che aumenta”; “sono ottimista perché noi siamo quelli che vincono le partite in trasferta al 119° minuto”. Sono alcuni dei messaggi inviati oggi dal nuovo presidente di Assogasl...