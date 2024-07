L'IG Index del Gme nella rilevazione per lunedì prossimo scende a 35,22 €/MWh contro i 35,82 di quella per oggi. L'assessment per il week end è di 35,42 €/MWh. Il movimento al ribasso è in linea con quello del Ttf, con il contratto front month (per il mese di agosto) che dopo aver chiuso ieri in rialzo a quasi 32,7 €/MWh, stamani ha aperto a 32,4 e...