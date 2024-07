Il gas il Ttf per il mese di agosto è balzato oggi verso fine giornata a 33,9 €/MWh dai 32,2 € dell'apertura e dopo aver chiuso venerdì a 32,5, in rialzo rispetto ai 31,8 € del giorno precedente. Il contratto per dicembre sale da 38,9 €/MWh dell'apertura a 39,2 a ridosso della chiusura di oggi. Le tensioni dei mercati europei si sono viste anche su...