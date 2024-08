Verdalia Bioenergy, società europea di biometano supportata dal business infrastrutturale di Goldman Sachs Asset Management, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di 4 progetti per la costruzione e gestione di impianti per la produzione di biometano in Piemonte e Friuli-Venezia Giulia da Healthy Business Advisory, S.r.l.L'operazione arriva d...