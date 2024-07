L'austriaca Omv ha acquistato nuova capacità di trasporto gas in direzione Austria per 29 TWh (circa 2,8 miliardi di mc) dall'ottobre 2026 a settembre 2029, mettendosi in condizione di potenziare le propri importazioni dalla Germania anche in vista dalla possibile completa interruzione di flussi di gas russo, che lo scorso inverno ha rappresentato ...