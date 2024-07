Ancora un deciso rialzo per l'IG Index del Gme nel primo assessment per il mese di agosto: 38,98 €/MWh la valutazione per domani 1° agosto contro 37,72 di quella per oggi. Sui mercati internazionali il Ttf front month passa al contratto di settembre, che a fine giornata si attestava a circa 35,7 €, in linea con l'apertura e in rialzo con i 35,1 del...