Donato Ammaturo, presidente del gruppo Ludoil

Il gruppo Ludoil ha comunicato oggi in una nota di aver approvato il Bilancio di sostenibilità 2023, "redatto in conformità con le best practices internazionali e inserito all'interno della Relazione sulla Gestione, con l'obiettivo di favorire una completa integrazione tra informazioni finanziarie e non finanziarie".In un contesto macroeconomico ...