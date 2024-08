Ancora per lo più ribassi nelle quotazioni medie deid'acquisto - calcolate dalla- che vanno. Alla benzina è tra 1367 e 1371 euro per mille litri (-4 euro); il gasolio autotrazione tra 1265 e 1270 euro per mille litri (-10 e -9 euro); il gasolio agricolo tra 783 e 787 euro ...