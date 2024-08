Bluefield Partners ha acquistato cinque impianti fotovoltaici incentivati in Puglia in due distinte operazioni.La prima operazione, fa sapere lo studio legale Dwf che ha assistito l'acquirente, è avvenuta attraverso Bluefield Revive Italia I srl, veicolo di investimento partecipato dalla spagnola Arcano Capital per asset operativi in Italia gest...