Saipem si è aggiudicata due contratti offshore in Arabia Saudita nell'ambito del long-term agreement (Lta) in vigore con Saudi Aramco. Il valore complessivo dei due contratti è di circa un miliardo di dollari.Le attività di Saipem per il primo contratto prevedono l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (Epci) di tre m...