L'Agenzia per la cooperazione tra le autorità di regolazione dell'energia europee Acer lancerà il prossimo 23 settembre una consultazione sulle bozze dei documenti statutari della futura Ennoh, Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno, equivalente per l'H2 di Entso-E e EntsoG.Il 30 agosto 2024, i futuri gestori della rete di trasmissione d...