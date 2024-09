Novità nell'organigramma di Q8. Da settembre, comunica la società, Fabio Curtacci assume la guida della nuova direzione Retail&Marketing in cui confluiscono le direzioni rete, business development e marketing. Curtacci, 49 anni, laureato in economia, master in gestione integrata d'impresa, da oltre 20 anni nell'energy ricoprendo differenti ruoli, è...