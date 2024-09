I tempi stringono per i bandi che premieranno i progetti di parchi eolici in mare, e le aziende corrono a procurarsi i titoli per partecipare.Nell'ultimo mese, infatti, sono arrivate al ministero 8 istanze di Via per 6.051 MW di nuova potenza eolica offshore. Ricordiamo che la Via costituisce il titolo di accesso alle gare previste dal DM Fer2. ...