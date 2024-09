Il Tar del Lazio ha respinto la richieste di tre operatori delle rinnovabili (Erg Solar, Erg Wind e Iberdrola) con intervento di Elettricità Futura di sospendere in via cautelare, in attesa della decisione di merito, il DM del ministero dell'Ambiente sui criteri di definizione delle aree idonee per l'installazione di impianti da rinnovabili.Seco...