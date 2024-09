La Commissione europea ha aggiornato i dati della piattaforma per i carburanti alternativi, lo European Alternative Fuels Observatory (Eafo). I dati su veicoli e punti vendita sono disponibili per tutti gli Stati europei.Al 30 giugno del 2024, in Italia c'erano 4.434.235 tra auto e furgoni elettrici, ibridi plug in, a idrogeno, Gpl, metano o Gnl...