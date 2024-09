Si è svolta stamani alla sede dell'Enea la presentazione di Gigawatt, programma TV interamente dedicato all'energia e alla sostenibilità, realizzato col contributo dell'Enea nell'ambito della campagna nazionale per l'efficienza energetica finanziata dal Mase "Italia in Classe A" e che andrà in onda su LA7 per 10 puntate la domenica alle 12.50, a pa...