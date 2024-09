“Sono a fianco degli operatori italiani nell'attesa che si insedi la nuova Commissione europea, per vedere se c'è una possibile condizione per il rinnovo delle concessioni idroelettriche”. Lo ha detto oggi il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, intervenendo in videocollegamento alle Giornate dell'energia e dell'economia, organizzate da Globe...