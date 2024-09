Verrà inaugurato sabato l'impianto FV da 1 MW di Enel montato su pensilina sopra un canale di derivazione di un impianto idroelettrico a Narzole, in provincia di Cuneo. Si tratta di uno dei progetti di "ibridizzazione" tra tecnologie rinnovabili portati avanti dal gruppo, come quello di Montelupone, in provincia di Macerata...