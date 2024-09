In un contesto di calo delle importazioni, la Russia riconquista la terza piazza tra i fornitori di gas via tubo all'Europa, mentre gli Stati Uniti primeggiano su petrolio e prodotti, oltre che sul Gnl. È quanto emerge dal rapporto Eurostat sul secondo trimestre 2024 pubblicato ieri.Nel secondo trimestre del 2024, si legge in una nota, l'Unione ...