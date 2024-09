Il mercato del gas si fa sempre più globale, con la crescita del ruolo del Gnl rispetto al tubo; l'equilibrio tra domanda e offerta sarà molto teso ancora per qualche anno per poi “rilassarsi” dal 2030; le variabili della domanda richiedono nuove forme di “assicurazione” e ridondanza per garantire che Europa e Italia abbiano le forniture necessarie...