Tornano subito a salire, dopo un mese di calma (v. Staffetta 10/09) , le tariffe per le reti urbane del Gpl per il mese di ottobre. Lo stabilisce la delibera 372/2024/R/Gas del 24 settembre 2024 dell'Autorità per l'energia (Arera) che ha disposto dal 1° al 31 ottobre ...