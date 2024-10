La Commissione europea ha approvato, in linea con le regole sugli aiuti di Stato, lo schema della Polonia da 1,2 miliardi di euro a sostegno degli investimenti nei sistemi di accumulo. La misura prevede di installare almeno 5,4 GWh di nuovi impianti e sarà finanziata in parte con il Fondo di modernizzazione e in parte con il Piano di ripresa. Potra...