Edp Renewables ha messo in funzione il suo impianto solare FV Tuscia 15 da 72 MWp a Viterbo, il più grande della società in Italia. Utilizzando pannelli bifacciali il progetto produrrà 66 GWh all'anno e segue la recente inaugurazione del primo impianto utility-scale di Edp in Italia in Puglia (10 MWp). "Questo progetto consentirà di accelerare l'in...