Idrogeno verde, i dettagli del progetto di Trecate

8.882 GWh l'anno da impianti FV da 4 e 2,7 MW alimenteranno elettrolizzatore (anche non in sincrono) per produrre 168 t/a di H2 pari all'1% del fabbisogno della raffineria. Pronto in 13 mesi