La transizione energetica può diventare la chiave per far tornare a crescere l'industria europea. Perché ciò avvenga, però, è necessario sganciare i prezzi dell'energia elettrica dai prezzi del gas, per trasferire a famiglie e imprese i vantaggi dei minori costi delle fonti rinnovabili. La transizione non va frenata ma accelerata. L'Unione europea ...